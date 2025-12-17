На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Bloomberg: Эрдоган поднял вопрос об отказе от С-400 на встрече с Путиным

Bloomberg: Турция хочет отказаться от российских С-400
MOD Russia/Global Look Press

Турция хочет вернуть России зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-400 с целью улучшить отношения с США и получить американские истребители F-35. Об этом сообщает Bloomberg.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поднял вопрос о комплексах С-400 в ходе встречи со своим российским коллегой Владимиром Путиным на прошлой неделе, после аналогичных обсуждений, состоявшихся ранее между официальными лицами двух стран», — пишет американское информационное агентство со ссылкой на собственные источники.

Как отмечается, Турция добивается возвращения РФ зенитно-ракетных комплексов, приобретенных почти десять лет назад. Анкара надеется, что этот шаг положит конец сделке, которая обострила ее отношения с США и другими членами НАТО. Что в итоге, по плану турецких властей, позволит республике приобрести американские истребители-невидимки F-35, на которые она давно рассчитывала.

Вопрос о наличии у Турции на вооружении ракет С-400 и ее желании возобновить участие в программе F-35 обсуждался во время встречи Эрдогана с Трампом в Белом доме в сентябре, уточняют американские журналисты. В то же время посол США в Турции Том Баррак заявил, что Анкара «приблизилась к отказу от С-400», пообещав при этом, что вопрос будет окончательно решен в течение четырех-шести месяцев.

Ранее СМИ сообщили, что в США простаивают оплаченные Турцией F-35.

