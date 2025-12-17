На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Юношу с гашишем в трусах задержали на вокзале в Петербурге

В Петербурге юноша спрятал гашиш в трусах и попался полиции
В Санкт-Петербурге транспортные полицейские задержали 21-летнего жителя Тюмени с крупной партией наркотиков, которую он пытался скрыть под одеждой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел на Ладожском вокзале. Сотрудники полиции проверяли пассажиров и обратили внимание на подозрительное поведение молодого человека. При проведении личного досмотра у задержанного был обнаружен и изъят пакет в вакуумной упаковке. Наркотическое средство он прятал в нижнем белье.

Экспертиза установила, что изъятое вещество является гашишем, общий вес наркотика составил 150 граммов. По данным следствия, молодой человек прибыл в Петербург специально для закупки крупной партии запрещенного вещества. Возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков в особо крупном размере. Суд избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу на время следствия.

Ранее россиянка спрятала 312 свертков с наркотиками в нижнем белье.

