В Госдуме указали на опасности для России от блокады Венесуэлы

Депутат Чижов: морская блокада Венесуэлы может привести к подъему цен на нефть
Pentagon

Некоторые аналитики полагают, что объявленная США нефтяная блокада Венесуэлы выгодна России по экономическим причинам. Однако на самом деле это не так, заявил депутат Госдумы, член комитета по бюджету Сергей Чижов.

По его словам, цены на нефть действительно незначительно выросли, однако в Москве волнуются за судьбу латиноамериканской республики — стратегического союзника России.

«Решение США объявить блокаду усилили опасения по поводу стабильности поставок венесуэльской нефти на мировой рынок. Если блокада затянется, это может оказать поддержку ценам в долгосрочной перспективе», — считает депутат.

По мнению Чижова, сейчас Россия теоретически могла бы радоваться, поскольку рост цен на нефть означает, что бюджет снова начнет пополняться доходами. Однако рост цен пока незначителен — примерно 1,5%, при этом под угрозой оказалось взаимовыгодное сотрудничество Москвы и Каракаса.

«В России переживают за Венесуэлу, поскольку эта страна — наш союзник», добавил Чижов.

Он напомнил, что Госдума в октябре ратифицировала договор о стратегическом партнерстве и сотрудничестве двух стран, а развивающиеся торговые связи в настоящий момент оказались под угрозой из-за вмешательства США во внутренние дела латиноамериканской республики и попыток добиться смены власти в Каракасе. Поэтому в России переживают и лично за судьбу жителей Боливарианской Республики, и за экономическое сотрудничество стран, подчеркнул Чижов.

Утром в среду 17 декабря котировки нефти уверенно росли после падения до минимумов почти за пять лет накануне. Февральские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,43%, до $59,76 за баррель. Январские фьючерсы на WTI к этому времени поднялись в цене на торгах Нью-Йоркской товарной биржи также на 1,52%, до $56,11 за баррель.

17 декабря Вашингтон объявил режим блокады в отношении всех танкеров, которые находятся под санкциями и следуют в Венесуэлу или из нее, а также объявил о признании нынешних властей республики «иностранной террористической организацией». 11 декабря военные США захватили один из танкеров у берегов Венесуэлы. В Белом доме при этом заявили, что задержанный танкер перевозил нефть для Корпуса стражей иранской революции.

Ранее Мадуро заявил, что народ Венесуэлы и ее армия готовы защищать Боливарианскую Республику.

