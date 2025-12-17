На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
РВСН заступили на дежурство с новым ракетным комплексом «Ярс»

Каракаев: первый полк Татищевского соединения с МБР «Ярс» заступил на дежурство
Пресс-служба Минобороны РФ/РИА Новости

Первый полк Татищевского ракетного соединения, оснащенный комплексами «Ярс», заступил на боевое дежурство. Об этом сообщил командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) Сергей Каракаев в интервью «Красной звезде».

«В преддверии Дня ракетных войск стратегического назначения, на боевое дежурство заступил первый ракетный полк Татищевского соединения, оснащенный РК «Ярс» шахтного базирования», — сообщил он.

Каракаев отметил, что именно с Татищевского соединения началось перевооружение ракетных войск на шахтные комплексы «Тополь-М».

17 декабря в Минобороны сообщили, что межконтинентальные баллистические ракеты ракетного комплекса «Ярс» загрузили в пусковые установки в разных регионах России. Отмечается, что операция была осуществлена в преддверии Дня Ракетных войск.

22 октября Минобороны России сообщило, что в рамках тренировки стратегических ядерных сил России с космодрома Плесецк была запущена межконтинентальная баллистическая ракета «Ярс».

Ранее на Западе предупредили НАТО об угрозе конфликта с Россией.

