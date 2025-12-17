Силы ПВО уничтожили одинадцать воздушных целей в Севастополе

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отражают атаку украинских боевиков, уже сбито 11 воздушных целей. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев в Telegram-канале.

«Силы ПВО и нашего Черноморского флота отразили атаку ВСУ. Было сбито 11 воздушных целей. По информации Спасательной службы Севастополя, никакие объекты в городе не пострадали. Продолжается контроль воздушной обстановки. Все оперативные службы наготове», — написал губернатор.

Развожаев также призвал граждан доверять только официальной информации.

До этого Развожаев заявил, что над акваторией Черного моря были сбиты три воздушные цели. Губернатор призвал местных жителей соблюдать спокойствие и придерживаться необходимых мер безопасности.

Утром 17 декабря стало известно о том, что обломки украинского беспилотника упали на территорию нефтеперерабатывающего завода в Славянске-на-Кубани Краснодарского края. В результате этого произошло возгорание на площади 100 квадратных метров. В региональном оперативном штабе отметили, что в результате инцидента никто не пострадал.

Ранее в Севастополе объявили воздушную тревогу.