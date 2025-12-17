Мужчина не выжил, решив искупаться в сибирской проруби

В Красноярском крае мужчина решил искупаться в проруби и не выжил

В Красноярском крае 46-летний мужчина не выжил во время купания в проруби. Об этом сообщает МЧС России.

Инцидент произошел в деревне Малый Имбеж на искусственном водоеме. Местный житель, не соблюдая необходимых правил безопасности, решил искупаться в проруби. Он прыгнул в воду без страховочной веревки, а после этого уже не смог выплыть.

В настоящее время сотрудники экстренных служб ищут мужчину. Спасатели напомнили, что купаться в проруби без подготовки, присмотра других людей и соблюдения правил безопасности опасно.

До этого сибиряк в одежде соскользнул в прорубь в заливе Якоби Иркутского водохранилища, окуная в воду ребенка. Случившееся сняли на видео очевидцы.

Ранее в Петербурге мужчина получил инсульт после купания в проруби.