Лес в Петербурге подтопило из-за бобров

В Петербурге лес подтопило из-за «строительной кампании» бобров. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству города.

Инцидент произошел в квартале 23 Сестрорецкого участкового лесничества. Бобры развернули масштабную «строительную кампанию», построив свои сооружения более чем из 20 деревьев. В результате деятельности животных территорию подтопило.

До этого бобры перекрыли трубы на переправе в городе Ишимбае на реке Тайрук в Башкирии и устроили потоп. По словам местных жителей, животные в темное время суток стаскивали ветки для строительства плотины, что привело к засорению нескольких водоотводных труб.

Ранее четыре села в Ленобласти остались без света из-за бобров.

