Маршалловы острова ввели безусловный базовый доход для граждан

Маршалловы острова первыми ввели безусловный базовый доход для граждан
Unsplah

Маршалловы острова стали первой в мире страной, которая ввела безусловный базовый доход (ББД) для всех граждан. Об этом сообщила газета The Guardian.

В рамках программы каждый житель республики будет получать около $200 в квартал. Власти рассчитывают, что эта мера поможет снизить уровень бедности.

Гражданам предоставлен выбор способа получения средств: на банковский счет в виде чека либо в криптовалюте через поддерживаемый государством цифровой кошелек. По данным The Guardian, первые выплаты жителям Маршалловых островов были произведены в конце ноября.

«Мы, правительство, хотим убедиться, что никто не останется без внимания», – сказал министр финансов Маршалловых островов Дэвид Пол.

Финансирование программы осуществляется за счет специального фонда, созданного в рамках соглашения с США. Его деятельность направлена на компенсацию Маршалловым островам ущерба, нанесенного десятилетиями американских ядерных испытаний. Фонд управляет активами на сумму свыше $1,3 млрд, при этом Соединенные Штаты планируют дополнительно выделить еще $500 млн до 2027 года.

Безусловный базовый доход — это форма социальной выплаты, предоставляемой гражданам без каких-либо условий. Его сторонники считают, что такая мера позволяет разорвать связь между занятостью и уровнем доходов и способствует снижению бедности.

Ранее экономист раскритиковал предложение безусловно раздавать деньги россиянам.

