В Бельгии заявили о кризисе в переговорах по кредиту для Украины

Моорс: переговоры по «репарационному кредиту» для Украины пошли вспять
close
Virginia Mayo/AP

Переговоры по «репарационному кредиту» для Украины пошли вспять, заявил Постпред Бельгии в ЕС Питер Моорс в ходе дискуссий с другими постпредами. Его слова передает Politico.

«Мы движемся назад», — сказал Моорс.

Как отмечается, бельгийский дипломат сделал заявление о кризисе в переговорах за 24 часа до самита ЕС на эту тему.

До этого газета The Washington Post сообщила о том, что экспроприация российских активов может рассорить Европу и США. По данным издания администрация президента Соединенных Штатов имеет свое видение о распоряжении замороженными российскими активами, которые отличаются от планов ЕС.

В 2022 году Евросоюз воздержался от использования иностранных резервов Центробанка России, замороженных в рамках санкций. Это связано с опасениями европейских чиновников по поводу юридических и финансовых рисков, связанных с созданием прецедента захвата суверенных активов другой страны. Позже, когда администрация Трампа прекратила оказывать дополнительную поддержку Украине, а экономические трудности легли на плечи европейских налогоплательщиков, план использования российских средств в качестве залога по кредитам для Киева вновь привлек внимание европейской бюрократии.

Ранее США дали понять ЕС, что хотят использовать активы России.

