Во Франции провели обыски у бывшего генерального прокурора Украины

Shutterstock

Французские правоохранительные органы провели обыски у бывшего генерального прокурора Украины Святослава Пискуна. Об этом сообщает издание «Страна.ua» со ссылкой на Госпотребслужбу (ГБР).

По данным источников, обыски были проведены по запросу ГБР. Полученные в результате материалы дали основания для возможного задержания экс-генпрокурора.

В бюро не уточняют причину обысков, но ранее сообщалось, что они связаны с делом 2003 года, в котором фигурирует бизнесмен Игорь Коломойский (внесен в российский реестр террористов и экстремистов).

По версии следствия, Пискун мог получить взятку за закрытие уголовного дела о расправе над адвокатом, которое, предположительно, было заказано Коломойским.

16 декабря сообщалось, что детективы Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) в ближайшее время прибудут в Израиль для проведения следственных действий на территории украинского посольства. Точная дата приезда следователей ранее дважды переносилась. Причины следственных действий в здании дипломатической миссии Корнийчук не уточнил.

Ранее Коломойский заявил, что Владимир Зеленский не пойдет на выборы.

