На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Канцлер Германии не ответил на вопрос об отправке войск на Украину

Канцлер ФРГ Мерц уклонился от ответа на вопрос о немецких войсках на Украине
true
true
true
close
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Канцлер Германии Фридрих Мерц в эфире телеканала ZDF ушел от ответа на вопрос о возможной отправке немецких солдат на Украину в составе многонациональных сил.

На заседании бундестага политик уклонился от прямого ответа, когда депутат попросил его сказать «да» или «нет» на вопрос об отправке войск в рамках гарантий безопасности. Мерц заявил, что на некоторые нельзя ответить однозначно, и этот, по его словам, относится к их числу, усмехнувшись в ответ на обращение депутата от оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Маркуса Фронмайера.

Канцлер также подчеркнул, что тема возможного размещения военного контингента является сложной и может обсуждаться лишь после прекращения огня, которое, как он отметил, должно быть согласовано с Россией.

До этого немецкий вице-канцлер и министр финансов Ларс Клингбайль выразил сомнения в необходимости отправки сил бундесвера на Украину, призвав не ставить телегу впереди лошади. В то же время он заметил, что Германия «всегда будет выполнять свои обязанности» и уже является «самым большим сторонником Украины».

Ранее в офисе Зеленского раскрыли роль «коалиции желающих» в гарантиях безопасности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Очередь дошла до «малышей»: кого налоговики точно проверят в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами