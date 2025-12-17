Канцлер Германии не ответил на вопрос об отправке войск на Украину

Канцлер Германии Фридрих Мерц в эфире телеканала ZDF ушел от ответа на вопрос о возможной отправке немецких солдат на Украину в составе многонациональных сил.

На заседании бундестага политик уклонился от прямого ответа, когда депутат попросил его сказать «да» или «нет» на вопрос об отправке войск в рамках гарантий безопасности. Мерц заявил, что на некоторые нельзя ответить однозначно, и этот, по его словам, относится к их числу, усмехнувшись в ответ на обращение депутата от оппозиционной правой партии «Альтернатива для Германии» Маркуса Фронмайера.

Канцлер также подчеркнул, что тема возможного размещения военного контингента является сложной и может обсуждаться лишь после прекращения огня, которое, как он отметил, должно быть согласовано с Россией.

До этого немецкий вице-канцлер и министр финансов Ларс Клингбайль выразил сомнения в необходимости отправки сил бундесвера на Украину, призвав не ставить телегу впереди лошади. В то же время он заметил, что Германия «всегда будет выполнять свои обязанности» и уже является «самым большим сторонником Украины».

