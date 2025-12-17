Бельгия заявила, что работа ЕС по использованию активов РФ далека от завершения

МИД Бельгии: работа над предложением ЕК по активам России далека от завершения

Работа над предложением Еврокомиссии об использовании российских активов еще далека от завершения. Об этом заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево в парламенте страны, сообщает РИА Новости.

По словам главы внешнеполитического ведомства, хотя Еврокомиссия и достигла определённого прогресса, для реализации инициативы потребуется значительная дополнительная работа.

«Еврокомиссия добилась определенного прогресса, и мы должны это признать, однако факт остается фактом: до цели еще далеко, предстоит значительная работа», — сказал Прево.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейскому союзу необходимо принять окончательное решение о предоставлении помощи Украине в 2026-2027 годах за счет замороженных в ЕС активов России на саммите 18-19 декабря, оно не может быть отложено. Европейские чиновники собирались принять решение об использовании российских активов для выдачи кредита на €90 млрд Киеву на два года.

Издание Politico сообщило, что Европейский союз обсуждает возможность принятия решения о конфискации замороженных активов РФ в обход позиции Бельгии.

Ранее в США заявили, что Вашингтон потребовал от Европы использовать российские активы.