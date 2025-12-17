На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бельгия заявила, что работа ЕС по использованию активов РФ далека от завершения

МИД Бельгии: работа над предложением ЕК по активам России далека от завершения
true
true
true
close
Eric Lalmand/Keystone Press Agency/Global Look Press

Работа над предложением Еврокомиссии об использовании российских активов еще далека от завершения. Об этом заявил министр иностранных дел Бельгии Максим Прево в парламенте страны, сообщает РИА Новости.

По словам главы внешнеполитического ведомства, хотя Еврокомиссия и достигла определённого прогресса, для реализации инициативы потребуется значительная дополнительная работа.

«Еврокомиссия добилась определенного прогресса, и мы должны это признать, однако факт остается фактом: до цели еще далеко, предстоит значительная работа», — сказал Прево.

До этого глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейскому союзу необходимо принять окончательное решение о предоставлении помощи Украине в 2026-2027 годах за счет замороженных в ЕС активов России на саммите 18-19 декабря, оно не может быть отложено. Европейские чиновники собирались принять решение об использовании российских активов для выдачи кредита на €90 млрд Киеву на два года.

Издание Politico сообщило, что Европейский союз обсуждает возможность принятия решения о конфискации замороженных активов РФ в обход позиции Бельгии.

Ранее в США заявили, что Вашингтон потребовал от Европы использовать российские активы.

