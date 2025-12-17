На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Житель Удмуртии застал бывшую девушку с мужчиной и напал на него с ножом

В Удмуртии мужчина напал с ножом на нового знакомого бывшей девушки
Михаил Воскресенский/РИА Новости

В Сарапуле 40-летний местный житель из ревности напал с ножом на приятеля своей бывшей сожительницы. Об этом сообщает СУ СК РФ по республике Удмуртия.

Инцидент произошел в ночь на 14 декабря в общежитии на улице Азина. Мужчина пришёл к своей бывшей девушке и застал ее с 33-летним гостем. Вспыхнула ссора, в ходе которой фигурант ударил нового ухажера ножом.

Подозреваемого задержали, возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого петербуженка напала с ножом на соседку в общежитии и пряталась от полиции в диване. Фигурантка уголовного дела почти три года находилась в федеральном розыске и скрывалась от правосудия. Обнаружить ее местонахождение удалось только осенью 2025 года. При обыске полицейские обнаружили 37-летнюю злоумышленницу спрятавшейся в диване. Женщина задержана. Материалы расследования направлены в суд для рассмотрения

.

Ранее пенсионер ударил гостью ножом из-за просьбы сходить в магазин.

