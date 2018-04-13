Военно-дипломатический источник объяснил назначение базы Тартус

Военно-дипломатический источник заявил, что ВМФ России использует базу Тартус для пополнения запасов и ремонтных работ, после этого корабли возвращаются в море, передает РИА «Новости».

Ранее спутники зафиксировали исчезновение российских кораблей с базы Тартус.

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«Специально для некомпетентных алармистов хочу напомнить, что пункт МТО Тартус в Сирии используется нашим оперативным соединением ВМФ в Средиземном море только для пополнения запасов и мелких ремонтных работ», — сказал источник.

Он отметил, что в настоящий момент российские корабли производят непрерывное отслеживание подводных лодок и кораблей США и НАТО.

Ранее в Госдуме предположили, куда могли «пропасть» российские корабли с базы в Тартусе.