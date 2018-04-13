Порошенко хочет убрать военное сотрудничество из договора о дружбе с Россией

Президент Украины Петр Порошенко рассказал о планах властей страны исключить положения о военном и стратегическом сотрудничестве из договора о дружбе с Россией, передает РИА «Новости».

«После принятия закона о реинтеграции Донбасса появился официальный термин в украинском законодательстве и в международных документах — «российская агрессия». И в связи с агрессией Украина имеет право приостановить и нормы о стратегическом партнерстве, и нормы по военному сотрудничеству, и нормы по военно-техническому сотрудничеству, и много других норм, которые не в интересах Украины», — заявил Порошенко.

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Он подчеркнул, что пункты договора, касающиеся суверенитета и территориальной целостности страны останутся в силе.

«То, что на сегодня обязательно работает на нас, останется. Эта модель в ближайшее время будет предложена мною Верховной раде», — добавил Порошенко.

Ранее сообщалось, что МИД Украины предложил разорвать договор о дружбе с Россией.