NBC: власти США уверены, что нашли нервно-паралитическое вещество в анализах из Сирии

В США, где имеются анализы крови и мочи пострадавших от предполагаемой химической атаки в Сирии, обнаружили следы нервно-паралитического отравляющего вещества и хлора. Об этом сообщает NBC со ссылкой на два источника, знакомых с ситуацией.

По данным телеканала, власти США «уверены» в наличии газообразного хлора и нервно-паралитического вещества, но не на 100%.

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Отмечается, что обычно такие анализы собирают больницы или разведка.

Ранее сообщалось, что в Пентагоне ждут подтверждения химатаки в Сирии. Также ранее Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) назвала дату начала работы миссии в Сирии.