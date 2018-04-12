Помпео рассказал о своем отношении к иранской ядерной сделке

Кандидат на пост госсекретаря США Майк Помпео во время слушаний в конгрессе заявил, что Соединенные Штаты будут использовать дипломатические методы, чтобы предотвратить создание ядерного оружия в Иране. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Нет никаких сомнений, что политика этой администрации, и это мое мнение, это решение по предотвращению создания Ираном ядерного оружия <…> с помощью дипломатии», — сказал Помпео.

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При этом, по его словам, «нет никаких свидетельств того, что Иран в настоящее время не соблюдает» положения достигнутой ядерной сделки.

Ранее президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что кандидат на пост госсекретаря Майк Помпео отлично проявит себя на данной должности.