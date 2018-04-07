Хуситы заявили о готовности к заключению мира с президентом Йемена

Представитель группировки хуситов «Ансар Аллах», которая удерживает власть в Йемене, Хусейн аль-Ази заявил о готовности к заключению мира с президентом страны Абд-Раббу Мансуром Хади и арабской коалицией, передает РИА «Новости».

«Мы готовы к миру, миру чести, уважающему гордость йеменского народа, который положит конец вмешательству в дела Йемена», — сказал аль-Ази.

Реклама

По его словам, политики Йемена, которые оказывают поддержку президенту являются «просто инструментами, которые ничего не решают, а решение по поводу войны находится в руках Саудовской Аравии». Он также выразил уверенность в том, что желание мира со стороны Саудовской Аравии могло бы помочь процессу урегулирования в Йемене.

Ранее сообщалось, что система ПРО Саудовской Аравии сбила 7 ракет мятежников-хуситов.