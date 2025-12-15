Россиянка выдумала кражу, чтобы отомстить приятелю за неудачное свидание

В Энгельсе Саратовской области 40-летняя местная жительница обвинила знакомого в краже после неудачного свидания. Об этом сообщает УМВД региона.

Жительница Энгельса обратилась в правоохранительные органы с заявлением о краже. Она рассказала, что познакомилась с мужчиной на сайте знакомств, пригласила его к себе домой, и после совместного распития спиртного уснула. Проснувшись, она якобы не обнаружила своих золотых украшений, сотового телефона и наушников. Было возбуждено уголовное дело о краже.

Правоохранители установили, что сотовый телефон и наушники заявительница сама подарила гостю перед сном, а золотые изделия накануне сдала в ломбард. Россиянка объяснила, что обиделась на приятеля, который после свидания перестал выходить на связь и решила отомстить, обвинив его в краже. Теперь против нее возбуждено уголовное дело по статье о заведомо ложном доносе.

Ранее под Калининградом 68-летняя женщина ложно обвинила знакомого в изнасиловании.