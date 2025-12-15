Wildberries & Russ стала владельцем сети «Рив гош»

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) купила парфюмерно-косметическую сеть «Рив Гош». Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «Газету.Ru».

«В ходе реализации стратегического партнерства достигнуто соглашение о приобретении компании «Рив Гош», — сказано в сообщении.

В нем отмечается, что ведущий российский ретейлер вошел в состав Wildberries & Russ. Все необходимые юридические параметры этой сделки согласованы и вступили в силу.

Также в компании заявили, что присоединение к РВБ одной из крупнейших сетей позволит развить омниканальные продажи, значительно расширить ассортимент брендов на виртуальной витрине и обеспечить доступность товаров категории «Красота» для покупателей в регионах и странах присутствия.

В сентябре Wildberries & Russ и «Рив Гош» заключили стратегическое партнерство в сфере онлайн- и офлайн-ритейла для развития категории «Красота». В рамках сотрудничества товары сети стали доступны на маркетплейсе с возможностью самовывоза через сервис Click&Collect.

Ранее россиянки рассказали, сколько тратят в месяц на косметику.