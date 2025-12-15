На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Wildberries & Russ стала владельцем сети «Рив гош»

Wildberries & Russ объявила о приобретении парфюмерной сети «Рив Гош»
true
true
true
close
Пресс-служба объединенной компании Wildberries и Russ

Объединенная компания Wildberries & Russ (РВБ) купила парфюмерно-косметическую сеть «Рив Гош». Об этом говорится в пресс-релизе компании, поступившем в «Газету.Ru».

«В ходе реализации стратегического партнерства достигнуто соглашение о приобретении компании «Рив Гош», — сказано в сообщении.

В нем отмечается, что ведущий российский ретейлер вошел в состав Wildberries & Russ. Все необходимые юридические параметры этой сделки согласованы и вступили в силу.

Также в компании заявили, что присоединение к РВБ одной из крупнейших сетей позволит развить омниканальные продажи, значительно расширить ассортимент брендов на виртуальной витрине и обеспечить доступность товаров категории «Красота» для покупателей в регионах и странах присутствия.

В сентябре Wildberries & Russ и «Рив Гош» заключили стратегическое партнерство в сфере онлайн- и офлайн-ритейла для развития категории «Красота». В рамках сотрудничества товары сети стали доступны на маркетплейсе с возможностью самовывоза через сервис Click&Collect.

Ранее россиянки рассказали, сколько тратят в месяц на косметику.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами