ДР Конго запросила военную помощь у Чада

RDC Times: ДР Конго запросила военную помощь у Чада
Zanem Nety Zaidi/Global Look Press

Демократическая Республика Конго запросила у Чада военную помощь для защиты провинции Чопо, которые удерживают отряды группировки «Движение 23 марта» (М23). Об этом в соцсети X сообщает RDC Times.

Отмечается, что президент ДР Конго Феликс Чисекеди уже обращался к Чаду за помощью, однако никаких действий со стороны чадских властей не последовало. Портал напомнил, что Чад не имеет общей границы с ДР Конго.

На прошлой неделе стало известно, свыше 200 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома из-за обострения вооруженного конфликта в расположенной на востоке Демократической Республики Конго провинции Южное Киву. Часть беженцев вынуждены были перейти границу страны и спасаться в соседних Руанде и Бурунди.

До этого сообщалось, что повстанцы из группировки «Движение 23 марта» (М23), действующие на востоке ДРК, захватили расположенный в провинции Южное Киву город Лвангуку.

Ранее страны Африки отправили войска в Бенин после попытки переворота.

