Назван редкий и опасный побочный эффект иммунотерапии рака

Blood: иммунотерапия рака может нарушить свертываемость крови
Kunlanan Yarist/Shutterstock/FOTODOM

Ученые из медицинского центра Mass General Brigham (США) обнаружили, что у 0,25% пациентов при иммунотерапии рака развивается редкое осложнение — иммунная тромбоцитопения. Результаты исследования опубликованы в журнале Blood.

Ученые проанализировали данные более чем 86 тысяч пациентов, проходивших лечение рака с 2016 по 2023 год. Оказалось, что осложнение чаще возникает у людей с изначально низким уровнем тромбоцитов, на поздней стадии рака и при комбинированной иммунотерапии. В среднем первые проявления появлялись через восемь недель после начала лечения.

Большинство пациентов хорошо реагировали на терапию стероидами, иммуноглобулинами и препаратами, стимулирующими выработку тромбоцитов, а восстановление происходило в течение нескольких недель. Исследователи также выяснили, что повторное назначение иммунотерапии оказалось безопасным: примерно у 70% пациентов рецидив осложнения не наблюдался.

Тромбоцитопения — патологическое состояние, при котором снижается уровень тромбоцитов в крови. Из-за снижения концентрации этих плоских кровяных телец нарушается система свертывания крови — кровотечение становится проблематично остановить. Особенно опасны мозговые кровоизлияния — осложнение, способное привести к инвалидности или смерти.

Тяжелые формы иммунной тромбоцитопении в исследовании были связаны с почти трехкратным ростом риска смерти, независимо от других факторов. Ученые подчеркивают, что раннее выявление и своевременное лечение этого редкого побочного эффекта критически важны для безопасности пациентов и успешного продолжения противоопухолевой терапии.

Ранее был найден способ защиты от одного из самых опасных видов рака.

