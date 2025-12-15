Захарова о шутке Сикорского: без Ленина не было бы Польши

Владимир Ленин «во многом» был «архитектором независимого польского государства», а если бы не он, то «никакой Польши не было бы и в помине». Об этом в своем Telegram-канале рассказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.



Дипломат прокомментировала слова польского министра иностранных дел Радослава Сикорского, который в заблокированной соцсети X пошутил про премьер-министра Венгрии Виктора Орбана словами: «Виктор заработал свой Орден Ленина».

«Упоминанием имени Ленина мининдел (представитель МИД – прим.ред.), надо полагать, хотел обидеть Виктора Орбана. Забыл Сикорский, что если бы не Ленин, никакой Польши не было бы и в помине», — подчеркнула Захарова.

По ее словам до Октябрьской революции Ленин «активно занимался теорией национального вопроса», выступал за независимость Польши и поддерживал польских социалистов. Затем Ленин также отстаивал «интересы польского народа», отметила Захарова. Представитель российского МИДа напомнила, что в 1918 году Совет Народных Комиссаров официально подтвердил отмену всех договоров о разделах Польши, и это «стало ключевым шагом к возрождению польской государственности».

«Ленинские большевики дали полякам именно то, что и обещали — независимое государство», — написала она.

На протяжении XX века поляки были «благодарны Ленину за независимость», а советско-польская дружба «дала некогда зависимой республике шанс стать серьёзной индустриальной, аграрной и культурной европейской державой», считает официальный представитель российского МИДа.

«Так что Ленин — во многом архитектор независимого польского государства. И современную Польшу так же можно было бы назвать «Польшей имени Владимира Ильича Ленина». Об этом Варшаве точно не стоит забывать», — подчеркнула она.

Также Захарова Добавила, что если Ленин боролся за независимость Польши, то нынешние польские власти «свой суверенитет принесли в жертву натовским «нарративам»».

14 декабря 2025 года глава МИД Венгрии Петер Сийярто устроил с польским коллегой Радославом Сикорским перепалку в соцсети X. Сначала премьер-министр написал, что изъятие замороженных российских активов Евросоюзом будет равносильно объявлению войны, а Сикорский ответил:«Виктор заработал свой орден Ленина». После этого Сийярто написал, что Польша «действительно хочет войны России и Европы», а Венгрия «не позволит» втянуть себя в конфликт.

Ранее МИД РФ пообещал наказать виновных в убийствах журналистов на Украине.