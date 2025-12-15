На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Стало известно о состоянии учительницы, пострадавшей от рук школьника в Петербурге

78.ru: муж учительницы, раненной учеником в Петербурге, рассказал о ее состоянии
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

В Петербурге супруг 29-летней учительницы, на которую напал с ножом школьник, рассказал о ее текущем состоянии. Об этом со ссылкой на мужчину сообщает телеканал 78.ru.

По словам мужчины, его жена находится на ИВЛ, так как у нее проткнуто легкое. Врачи оценивают ее состояние как стабильное — ей уже провели необходимую операцию. Позже ее планируют перевести в общую палату.

Супруг пострадавшей также рассказал, что его жена работает в школе с 2019 года и имеет прекрасные отношения с учениками своего инженерно-технического класса. Он отметил, что напавший подросток учится в другом классе. Никаких предпосылок к произошедшему не было, отметил мужчина.

Инцидент произошел в школе №191.Девятиклассник пришел в учебное учреждение с ножом и напал на учительницу математики, нанеся ей не менее трех ранений, после чего попытался свести счеты с жизнью. Одноклассники школьника утверждают, что он хотел отомстить преподавательнице из-за плохой оценки, однако по другой версии случившееся было спровоцировано разладом в семье.

Ранее стало известно, что жизням пострадавшей учительницы и напавшего на нее ученика в Петербурге ничего не угрожает.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Российским военным и их семьям увеличат выплаты с 1 января 2026 года. Какие льготы еще добавят
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами