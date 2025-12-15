Стало известно о состоянии учительницы, пострадавшей от рук школьника в Петербурге

В Петербурге супруг 29-летней учительницы, на которую напал с ножом школьник, рассказал о ее текущем состоянии. Об этом со ссылкой на мужчину сообщает телеканал 78.ru.

По словам мужчины, его жена находится на ИВЛ, так как у нее проткнуто легкое. Врачи оценивают ее состояние как стабильное — ей уже провели необходимую операцию. Позже ее планируют перевести в общую палату.

Супруг пострадавшей также рассказал, что его жена работает в школе с 2019 года и имеет прекрасные отношения с учениками своего инженерно-технического класса. Он отметил, что напавший подросток учится в другом классе. Никаких предпосылок к произошедшему не было, отметил мужчина.

Инцидент произошел в школе №191.Девятиклассник пришел в учебное учреждение с ножом и напал на учительницу математики, нанеся ей не менее трех ранений, после чего попытался свести счеты с жизнью. Одноклассники школьника утверждают, что он хотел отомстить преподавательнице из-за плохой оценки, однако по другой версии случившееся было спровоцировано разладом в семье.

Ранее стало известно, что жизням пострадавшей учительницы и напавшего на нее ученика в Петербурге ничего не угрожает.