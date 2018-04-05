При крушении вертолета в Калифорнии погибли четверо морпехов

В результате крушения военного вертолета в Калифорнии погибли четверо морпехов. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на авиабазу Маримар.

Инцидент произошел во вторник, 3 апреля, неподалеку от границы с Мексикой. Вертолет CH-53E Super Stallion выполнял тренировочный полет, экипаж отрабатывал посадку в сложных условиях.

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В результате крушения погибли все четыре человека, находившиеся на борту. Причина крушения в настоящий момент выясняется, это может занять несколько месяцев. При этом погода в качестве причины аварии не рассматривается.

Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с крушением вертолета.