Лавров обвинил США в попытке изолировать районы берега Евфрата в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что США пытаются изолировать районы на восточном берегу Евфрата в Сирии, создавая там военные объекты и органы власти, передает РИА «Новости».

«Особенно нас тревожит, что, вопреки многократным заверениям, что единственная цель США в Сирии — это борьба с терроризмом, в последние месяцы мы наблюдали, как США достаточно серьезно обосновываются на восточном берегу Евфрата, на значительной части сирийской территории вплоть до границы с Ираком. И не только обосновываются своими военными объектами, но и создают там органы власти, которые им лояльны, им подотчетны, которые будут ими финансироваться, и все это в контексте изолирования этих районов от остальной территории САР», — заявил Лавров.

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По его словам, США пытались убедить всех, что не стремятся расколоть Сирию.

«Убеждали неубедительно, простите за тавтологию», — добавил Лавров.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты могут уйти из Сирии «очень скоро».