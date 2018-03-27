СМИ: военные США в Афганистане могли потратить не по назначению более $3 млрд

Управление генерального инспектора при Минобороны США в марте опубликовало отчет о расходовании бюджетных средств в Афганистане, в котором сообщается о системных проблемах отслеживания выделенных денег, сообщает RT.

Согласно данным документа, из-за проблем с финансовым надзором Объединенное командование США по обеспечению безопасности в Афганистане не может дать гарантий, что выделенные $3,1 млрд были использованы по назначению.

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Ранее подразделению Вооруженных сил США в Афганистане неоднократно указывали на проблемы с отслеживанием средств, направляемых в страну, однако исправить ситуацию не удалось.

«Эти не раз дававшие о себе знать изъяны устранены не были, как не были и определены более эффективные методы обеспечения должного управления и надзора по части расходования средств, которые США предоставляли в качестве прямой финансовой помощи (Министерству обороны и Министерству внутренних дел Афганистана)», — сообщается в документе.

С 2015 года управление генерального инспектора при Минобороны США направило семь отчетов, в которых было указано на «системные проблемы» американского военного командования в Афганистане, связанные с финансированием, за счет которого правительство Афганистана получало топливо, боеприпасы и транспорт.