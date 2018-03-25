В США опубликовали комикс о победе России над НАТО

Киберинститут Военной академии (ACI) США опубликовал учебный комикс, рассказывающий о столкновении сил России и НАТО.

В комиксе показано, как в 2027 году на учениях НАТО и России случается конфликт, который приводит к военному столкновению.

Согласно комиксу, Россия наносит кибератаку по беспилотникам и танкам НАТО, после чего российские танки входят в один из городов и захватывают консульство США.

В ACI пояснили, что их задача состоит в подготовке армии ко всем возможным сценариям и избавить их от сюрпризов.