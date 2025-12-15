На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Минобороны сообщили о перехвате оперативно-тактической ракеты ВСУ

Минобороны сообщило о перехвате оперативно-тактической ракеты «Гром-2»
true
true
true
close
Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска перехватили выпущенную Вооруженными силами Украины (ВСУ) оперативно-тактическую ракету «Гром-2». Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Также отмечается, что за минувшие сутки российские средства ПВО сбили 17 реактивных снарядов американской РСЗО HIMARS.

Российский войска также сбили более 500 вражеских беспилотников.

По информации Минобороны РФ, всего с начала проведения спецоперации были уничтожены 103 182 БПЛА, 283 вертолета, 669 самолетов, 639 зенитных ракетных комплексов, 1 631 боевая машина реактивных систем залпового огня (РСЗО), 26 546 танков и других боевых бронированных машин.

15 декабря губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин сообщил, что силы ПВО отразили одну из самых массированных атак на регион. При падении обломков БПЛА возникли локальные очаги возгорания, которые были оперативно ликвидированы.

Ранее в Минобороны назвали число сбитых над Россией дронов ВСУ.

