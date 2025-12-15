На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Челябинске водитель обматерил инвалида, который на коляске выпал из автобуса

Shutterstock

В Челябинске инвалид-колясочник выпал из общественного транспорта, но водитель ему не помог. Об этом сообщает Telegram-канал «Агентство чрезвычайных новостей».

«Пассажир-инвалид выпал из автобуса, водитель ему не помог и даже обматерил. История произошла на остановке у ТРК «Родник». Водитель автобуса №51 опустил пандус для пассажира на инвалидной коляске. Его сопровождала пенсионерка, а поэтому выехать из транспорта быстро не получилось», — говорится в публикации.

По данным канала, после произошедшего водитель общественного транспорта начал нецензурно выражаться. Тогда на помощь пришли очевидцы, которые ждали транспорт на остановке. Люди помогли инвалиду подняться.

Также сообщается, что после инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оказании небезопасных транспортных услуг. Глава ведомства Александр Бастрыкин потребовал доклад от южноуральских следователей.

Ранее в Приморье на видео сняли водителя, который остановил автобус для молитвы.

