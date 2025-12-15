В «Валдае» высказались о введении санкций против участников клуба

Лукьянов: введенные против участников «Валдая» санкции не повлияют на его работу

Наложенные на участников дискуссионного клуба «Валдай» санкции никак не повлияют на его работу, а сотрудничество организации с коллегами из Европы продолжится. Об этом сообщил директор по научной работе Валдайского клуба Федор Лукьянов в беседе с РИА Новости.

«Внесение руководства клуба «Валдая» и некоторых наших коллег в санкционные списки ЕС никак не отразится на нашей работе», — сказал он.

По словам Лукьянова, участники клуба не посещают Евросоюз (ЕС) и не проводят там мероприятий. Директор по научной работе организации отметил, что на этом сотрудничество с европейскими партнерами не прекратится, ведь «до сих пор их не пугала кампания против Валдайского клуба».

15 декабря министры иностранных дел ЕС приняли санкции в отношении 14 физических лиц и организаций в рамках режима противодействия гибридным угрозам со стороны России. В санкционный перечень среди прочих были включены генеральный директор Российского совета по международным делам и программный директор клуба «Валдай» Иван Тимофеев, а также Лукьянов и Андрей Быстрицкий за связь с Валдайским дискуссионным клубом.

Международный дискуссионный клуб «Валдай» — это объединение ведущих зарубежных и российских экспертов в политологии, экономики, истории и международных отношениях. Клуб возник в 2004 году. Своим названием он обязан месту первой конференции, прошедшей недалеко от озера Валдай в Великом Новгороде.

Ранее СМИ рассказали, что в ЕС думают по поводу 20-го пакета санкций против России.