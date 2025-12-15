На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Опубликовано видео со львом, пострадавшим при атаке ВСУ на зоопарк в Васильевке

Балицкий показал видео со львом, раненным при атаке БПЛА на зоопарк в Васильевке
true
true
true

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал видео со львом Нео, который пострадал в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на зоопарк с хищными животными в прифронтовом городе Васильевка. Запись появилась в Telegram-канале главы региона.

«Состояние льва специалисты оценивают как стабильное, он уже ест, но еще находится в стрессе», — отметил Балицкий.

По его словам, зоопарк получил существенные повреждения в результате атаки. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли урон вольерам, где содержались тигры и лев. В настоящее время животные находятся в зимовниках.

Губернатор добавил, что власти Запорожской области обязательно поддержат владельцев зоопарка и окажут помощь при ликвидации последствий удара.

Зоопарк в Васильевке подвергся атаке украинских беспилотников 13 декабря. Балицкий заявил, что пострадал лев — его ранило осколками.

Впоследствии руководитель реабилитационного центра для хищников Александр Пылышенко сообщил, что у животного не было диагностировано внутренних повреждений, только резаные раны. Как сказал специалист, основной удар лев получил от взрывной волны — его бросило в стену.

Ранее в Твери удар дрона разрушил цирк-шапито.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами