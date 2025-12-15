Опубликовано видео со львом, пострадавшим при атаке ВСУ на зоопарк в Васильевке

Балицкий показал видео со львом, раненным при атаке БПЛА на зоопарк в Васильевке

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий опубликовал видео со львом Нео, который пострадал в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на зоопарк с хищными животными в прифронтовом городе Васильевка. Запись появилась в Telegram-канале главы региона.

«Состояние льва специалисты оценивают как стабильное, он уже ест, но еще находится в стрессе», — отметил Балицкий.

По его словам, зоопарк получил существенные повреждения в результате атаки. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли урон вольерам, где содержались тигры и лев. В настоящее время животные находятся в зимовниках.

Губернатор добавил, что власти Запорожской области обязательно поддержат владельцев зоопарка и окажут помощь при ликвидации последствий удара.

Зоопарк в Васильевке подвергся атаке украинских беспилотников 13 декабря. Балицкий заявил, что пострадал лев — его ранило осколками.

Впоследствии руководитель реабилитационного центра для хищников Александр Пылышенко сообщил, что у животного не было диагностировано внутренних повреждений, только резаные раны. Как сказал специалист, основной удар лев получил от взрывной волны — его бросило в стену.

