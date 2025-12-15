На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США раскрыли потери американского бизнеса от западных санкций против России

AmCham: потери бизнеса США из-за санкций против России составили $100 млрд
Владимир Сергеев/РИА Новости

Прямой удар для бизнеса США от западных санкций против России составил порядка $100 млрд. Об этом в интервью телеканалу RTVI заявил глава Американской торговой палаты (AmCham) в РФ Роберт Эйджи.

«Мы посчитали, что прямой удар составил около 100 миллиардов долларов, а целиком ущерб составил почти 300 миллиардов долларов, включая потенциальные потери конкретного бизнеса», — сказал он.

Эйджи уточнил, что речь идет о суммарном ущербе от американских рестрикций и контрсанкций РФ.

13 мая президент России Владимир Путин назвал «придурками» лидеров стран, которые вводят антироссийские санкции. Он подчеркнул, что западные государства делают многие вещи в ущерб самим себе.

18 марта Путин заявил, что в отношении физических и юридических лиц из России было введено 28 595 санкций. По его словам, кажется, что сами инициаторы потеряли счет санкциям, однако министерство финансов РФ посчитало.

Ранее Путин отметил желание Запада штамповать санкции против России.

Санкции против России
