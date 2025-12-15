Фигуристка Петросян призналась, что не дотягивает до Щербаковой и Трусовой

Двукратная чемпионка России Аделия Петросян заявила, что пока не достигла уровня Анны Щербаковой, Александры Трусовой и Алены Косторной. Об этом она рассказала в сериале «Метод Тутберидзе».

«Предыдущее поколение было каким-то феноменальным, выдающимся, и понятно, что даже сравнивать нечего. Пока, наверное, лично я не дотягиваю до того уровня, который был на тот момент», — призналась фигуристка.

Петросян завоевала олимпийскую лицензию по итогам отборочного турнира Международного союза конькобежцев (ISU). 27 ноября МОК официально допустил фигуристку до участия в зимних Играх-2026. Спортсменка прошла необходимые проверки.

Щербакова — трехкратная чемпионка России, серебряный призер Гран при и двукратный серебряный призер чемпионата Европы. Высшей точкой в ее карьере стали Олимпийские игры 2022 года в южнокорейском Пхенчхане.

Трусова на Олимпийских играх в Пекине стала обладательницей серебряной награды, уступив только соотечественнице Щербаковой. Трусова — первая фигуристка в истории, исполнившая на соревнованиях под эгидой Международного союза конькобежцев четверные лутц, тулуп и флип, и вторая (после Мики Андо), исполнившая четверной сальхов.

Косторная работала с Этери Тутберидзе до середины 2020 года, а затем ушла к Плющенко. Весной 2021 года она вернулась в «Хрустальный» с условием два месяца быть на испытательном сроке. Через год Косторная снова ушла от Тутберидзе, на этот раз к Елене Буяновой, после чего ушла в парное катание.

