В Эстонии настаивают на вступлении Украины в НАТО

Вступление в НАТО стало бы для Украины «действительно работающей и эффективной» гарантией безопасности. Это может произойти «в будущем», однако «прямо сейчас» вступление в НАТО для Украины невозможно. Об этом сообщил журналистам глава МИД Эстонии Маргус Цахкна, пишут «Известия».

Также он призвал выдать Украине кредит за счет замороженных российских активов и «ускорить разработку нового пакета антироссийских санкций». Цахкна отметил, что в ближайшие дни для ЕС «критически важно» принять решение о предоставлении Украине кредита на два года на сумму около €90 млрд за счет замороженных российских активов.

В октябре 2025 года Маргус Цахкна говорил, что Таллин поддерживает полноправное членство Украины в НАТО и «никакие обстоятельства не смогут этому помешать».

При этом в мирном плане завершения конфликта, который сейчас обсуждают стороны, предполагается невступление Украины в НАТО. Предполагается, что НАТО возьмет на себя обязательство не расширяться и не приглашать Украины в альянс. Этот пункт должен быть зафиксирован в отдельном документе и в американо-российском соглашении.

Reuters писал, что президент Украины Владимир Зеленский предложил отказаться от стремления Украины вступить в НАТО в обмен на гарантии безопасности со стороны Запада.

Ранее в Совфеде спрогнозировали создание «евроНАТО».