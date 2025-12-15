На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Рейс авиакомпании KLM был отменен из-за крысы на борту

Daily Mail: вылет самолета компании KLM был отменен из-за крысы на борту
Borkin Vadim/Shutterstock/FOTODOM

Рейс авиакомпании KLM был отменен после того, как на борту самолета обнаружили «огромную» крысу, пишет Daily Mail.

Инцидент произошел на борту Airbus A330, который должен был перевезти около 250 пассажиров из Амстердама в Арубу, а затем на Бонайр. Сообщается, что крысу заметили во время перелета через Атлантический океан. После посадки на Арубе пассажиров высадили, а самолет был выведен из эксплуатации. Все последующие рейсы на этом воздушном судне были отменены.

«Безопасность и благополучие наших пассажиров и экипажа всегда являются нашим главным приоритетом. Именно поэтому рейс из Арубы через Бонайр в Амстердам был отменен, чтобы самолет можно было полностью очистить перед возвращением в эксплуатацию», — сообщили в компании.

Представитель KLM также отметил, что, когда крысу обнаружили «над океаном», у экипажа не было возможности прервать полет. При этом пассажиры сохраняли спокойствие, а персонал следил за ситуацией. Сообщается, что животное не приближалось к пище.

Эксперты отмечают, что грызуны на борту самолетов могут представлять угрозу безопасности, поскольку способны повреждать электропроводку. Авиакомпании имеют строгие процедуры для предотвращения подобных ситуаций, включая полную инспекцию и дезинфекцию воздушных судов.

США отменили репатриационный рейс для венесуэльцев.

