В МЧС рассказали о состоянии найденных в Пермском крае туристов

Состояние 13 туристов, которые пропали на горе Ослянка в Пермском крае и были найдены в понедельник, оценивается как удовлетворительное. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

Там отметили, что спасатели нашли всех туристов на расстоянии порядка 5 км от туристической базы.

«Людей доставляют на турбазу, по предварительной информации, состояние удовлетворительное», — сказали в МЧС.

До этого пресс-служба поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» сообщила, что обе группы туристов, пропавшие в районе горы Ослянка в Пермском крае, были найдены. В организации заявили, что один человек из группы вернулся, а другие участники продолжают движение пешком.

Группа туристов на снегоходах пропала 13 декабря при попытке восхождения на гору Ослянка. Среди них были как профессионалы спортивного туризма, так и любители. Во время нахождения на маршруте они попали в сильную пургу и перестали выходить на связь. Изначально на туристическую базу вернулись только двое из 15 человек.

Ранее еще одна группа туристов потерялась в Пермском крае.