Страна Балтии призвала граждан воздержаться от поездок в Россию

Латвия призвала граждан не ездить на Новый год и Рождество в Россию

Служба госбезопасности Латвии призвала своих граждан воздержаться от поездок в Россию и Белоруссию на новогодние и рождественские праздники. Соответствующее предупреждение опубликовано на сайте ведомства.

Это якобы связано с высокими рисками вербовки. Служба госбезопасности предупреждает, что в случае вынужденной поездки в указанные страны латвийским гражданам необходимо отказаться от использования мобильного телефона. Гаджеты, как считают в ведомстве, могут быть «заражены шпионским программным обеспечением».

В конце ноября министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна призвал граждан страны не пересекать российскую территорию на фоне ситуации на государственной границе Финляндии с Россией. По словам дипломата, существует вероятность, что границу могут закрыть.

Ранее россиянам после ареста археолога Александра Бутягина рекомендовали не ездить в Польшу.