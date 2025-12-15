Двое взрослых и ребенок отравились угарным газом из-за долга за свет

В Бурятии семья отравилась угарным газом из-за долга за электричество

В Улан-Удэ возбуждено уголовное дело по факту отравления трех человек, в том числе ребенка, угарным газом, семья обогревала дом дизельным генератором после отключения электричества за неуплату. Об этом сообщает СУ СК РФ республики.

Инцидент произошел в СНТ «Черемушки», в доме многодетной семьи за неуплату отключили электричество. Отец семерых детей установил в помещении дизельный генератор. 12 декабря старший сын забрал к себе шестерых младших детей, в доме остались отец и мать и самый младший ребенок.

Вскоре они перестали выходить на связь.14 декабря мужчину, женщину и несовершеннолетнего нашли в неотапливаемом доме. Спасти их не удалось.

По предварительной информации, семья отравилась угарным газом, который скопился в непроветриваемом помещении из-за работы генератора. Возбуждено уголовное дело, назначено проведение ряда экспертиз. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

