Водонаева заявила, что ей не хватает Урганта на российском телевидении

Блогерша Водонаева: никто из российских ведущих не дотянул до уровня Урганта
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева заявила в интервью Евгении Медведевой, что Ивана Урганта не хватает на российском телевидении.

Водонаева заявила, что ни один человек на российском телевидении так и не смог заменить Урганта. По ее мнению, сейчас никто из тех, кто пытается сделать программу, схожую с «Вечерним Ургантом», не дотягивает до уровня Ивана.

«Несмотря на поддержку медиа-менеджеров, с которыми дружат те ведущие, которые ведут те программы в прайм-тайме», — поделилась блогерша.

Медведева спросила, как Водонаева относится к вечерней программе «Шоу Воли» от Павла Воли.

«Не только про это (говорю). Но и про это. Никто не дотягивает до Урганта по его остроумию, быстроте реакции, юмору. Ну это великий человек, это великий телеведущий», — ответила знаменитость.

В феврале 2022 года передача «Вечерний Ургант» перестала выходить в эфир Первого канала в связи с изменением эфирной сетки, последовавшим за началом специальной военной операции России на Украине.

Ранее сообщалось, что Иван Ургант вернулся на московскую сцену.

