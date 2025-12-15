Машина с белгородцами разбилась об столб, и это попало на видео

В Белгороде на видео попало, как авто с людьми влетело в столб

В центре Белгорода автомобиль с людьми врезался в столб. Об этом сообщает Telegram-канал «Авто Белгород».

«Жесткое ночное ДТП на Родине на камерах видеонаблюдения. Водитель не справился с управлением и на скорости улетел на встречку, врезался в столб, а затем в «Рено», который припарковался там буквально за несколько секунд», — говорится в публикации.

Уличная камера запечатлела инцидент. На кадрах видно, как автомобиль на большой скорости врезается в столб, от удара машина отлетает и начинает дымиться. Кроме того, на записи также заметно, как в момент столкновения автомобильные детали разлетаются по проезжей части.

До этого в Москве на МКАД грузовики попали в массовое ДТП. На опубликованных в сети кадрах видно, что три автомобиля получили повреждения. На месте аварии работают сотрудники экстренных медицинских служб, спасатели и работники Госавтоинспекции. По данным канала, в результате произошедшего один человек оказался зажат в кабине «Газели»: он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее в Курганской области машина с ребенком разбилась в ДТП.