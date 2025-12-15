На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Губернатор Запорожской области заявил о продвижении ВС РФ по всем фронтам

Балицкий: подразделения ВС РФ продвигаются по всем фронтам
Станислав Красильников/РИА Новости

Вооруженные силы РФ в настоящее время продвигаются по всем фронтам. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.

По его словам, украинские формирования понесли серьезные потери как в живой силе, так и в технике.

«Наши подразделения продолжают продвижение по всем фронтам», — подчеркнул глава региона.

13 декабря Балицкий заявил, что подразделения группировки российских войск «Днепр» поразили личный состав и технику трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе села Разумовка в Запорожской области. Бойцы группировки войск «Восток», в свою очередь, продвинулись вглубь обороны украинских формирований и нанесли поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ. Целями стали позиции украинских военных в районе населенных пунктов Терноватое и Гуляйполе.

11 декабря Telegram-канал «Иди и смотри» написал, что военнослужащие ВС РФ прошли к центру Гуляйполя и начали бои на закрепление. В материале уточнялось, что российские подразделения в ходе продвижения активизировали удары артиллерии по позициям ВСУ.

Ранее бойцы ВС РФ взяли под контроль населенный пункт в Запорожской области.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
