Водонаева послала матом Собчак и отказалась от ее интервью

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева в интервью Евгении Медведевой послала матом Ксению Собчак.

Водонаева подчеркнула, что никогда не пойдет на интервью к Собчак после лишения свободы сотрудников журналистки. А именно, после заключения авторов канала «Тушите свет» Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева в колонию строгого режима. Блогерша уверена, что вся вина лежит на Собчак.

«Невиновные журналисты, к которым мы приехать не можем, потому что они сидят на строгаче. Если бы они сидели хотя бы на общем, то мы бы их видели. Мы их не видим уже очень много лет. Эта история, за которую Ксения несет ответственность. И все помнят кадры, как она перебегала через границу. И не просто так она это делала. И как в ее доме проходили обыски. Изначально единственным человеком, к которому должны были быть вопросы, была Ксения», — заявила телеведущая.

Как отметила Водонаева, в уголовном деле Бигаева и Романовского нигде не фигурировала Собчак. Блогерша подчеркнула, что не отрицает профессионализма Собчак в журналистике. Однако у нее есть вопросы к моральному облику коллеги.

«Как человек пошла она [нафиг]. Она очень нехороший человек, непорядочный», — заключила Водонаева.

