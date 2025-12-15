На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Водонаева послала матом Собчак и отказалась от ее интервью

Телеведущая Водонаева назвала Собчак непорядочным человеком
true
true
true
close
alenavodonaeva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Блогерша и телеведущая Алена Водонаева в интервью Евгении Медведевой послала матом Ксению Собчак.

Водонаева подчеркнула, что никогда не пойдет на интервью к Собчак после лишения свободы сотрудников журналистки. А именно, после заключения авторов канала «Тушите свет» Ариана Романовского и Тамерлана Бигаева в колонию строгого режима. Блогерша уверена, что вся вина лежит на Собчак.

«Невиновные журналисты, к которым мы приехать не можем, потому что они сидят на строгаче. Если бы они сидели хотя бы на общем, то мы бы их видели. Мы их не видим уже очень много лет. Эта история, за которую Ксения несет ответственность. И все помнят кадры, как она перебегала через границу. И не просто так она это делала. И как в ее доме проходили обыски. Изначально единственным человеком, к которому должны были быть вопросы, была Ксения», — заявила телеведущая.

Как отметила Водонаева, в уголовном деле Бигаева и Романовского нигде не фигурировала Собчак. Блогерша подчеркнула, что не отрицает профессионализма Собчак в журналистике. Однако у нее есть вопросы к моральному облику коллеги.

«Как человек пошла она [нафиг]. Она очень нехороший человек, непорядочный», — заключила Водонаева.

Ранее Собчак ответила на многолетние шутки про «лошадь».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами