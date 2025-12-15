В РПЦ прокомментировали признание Pussy Riot экстремистской организацией

Признанная экстремистской организацией группа Pussy Riot ставила себе целью унижение верующих. Об этом РИА Новости заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

«Никаких свидетельств, что природа деятельности этой организации изменилась, нет. Если это так, то она не должна обладать правом действовать в российском публичном пространстве», — сказал он.

Панк-группу Pussy Riot признали в России экстремистской организацией. Ранее иск с таким требованием подала в суд Генпрокуратура РФ. В нем было указано, что поводом стали акции, представляющие угрозу для безопасности государства. По данным ТАСС, речь идет о двух акциях Pussy Riot — панк-молебне в храме Христа Спасителя в феврале 2012 года и выбегание на поле во время финального матча ЧМ-2018 по футболу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В сентябре 2025 года участниц Pussy Riot Марию Алехину, Диану Буркот, Ольгу Борисову, Алину Петрову и Тасо Плетнер заочно приговорили к срокам от 8 до 13 лет колонии за фейки о Вооруженных силах (ВС) РФ.

Ранее участница Pussy Riot села на десять дней в импровизированную тюрьму.