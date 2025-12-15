На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В РПЦ прокомментировали признание Pussy Riot экстремистской организацией

Кипшидзе: группа Pussy Riot ставила перед собой цель унижать верующих
true
true
true
close
Global Look Press

Признанная экстремистской организацией группа Pussy Riot ставила себе целью унижение верующих. Об этом РИА Новости заявил заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе.

«Никаких свидетельств, что природа деятельности этой организации изменилась, нет. Если это так, то она не должна обладать правом действовать в российском публичном пространстве», — сказал он.

Панк-группу Pussy Riot признали в России экстремистской организацией. Ранее иск с таким требованием подала в суд Генпрокуратура РФ. В нем было указано, что поводом стали акции, представляющие угрозу для безопасности государства. По данным ТАСС, речь идет о двух акциях Pussy Riot — панк-молебне в храме Христа Спасителя в феврале 2012 года и выбегание на поле во время финального матча ЧМ-2018 по футболу. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В сентябре 2025 года участниц Pussy Riot Марию Алехину, Диану Буркот, Ольгу Борисову, Алину Петрову и Тасо Плетнер заочно приговорили к срокам от 8 до 13 лет колонии за фейки о Вооруженных силах (ВС) РФ.

Ранее участница Pussy Riot села на десять дней в импровизированную тюрьму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами