СМИ сообщили о планах Германии увеличить число военных специалистов на Украине

Германия намерена расширить военное сотрудничество с Украиной и увеличить число военных специалистов в этой стране. Об этом пишет газета Bild.

Согласно документу, на который ссылаются журналисты, Германия планирует регулярно проводить консультации между военными ведомствами по вопросам вооружений, создать в Берлине координационное бюро украинской оборонной промышленности для укрепления связей между компаниями обеих стран, а также расширить присутствие немецкого бизнеса в сфере вооружений на Украине. Кроме того, планируется увеличить численность и расширить полномочия военного атташата при германской дипмиссии в Киеве, а также обеспечить постоянный обмен информацией о потребностях в различных видах оружия.

Как пишет Bild, власти Германии намерены совместно с европейскими партнерами создать своего рода альянс по закупкам оружия для Украины. Основная цель инициативы — интеграция украинской военной промышленности в европейский рынок вооружений. План также включает постоянный обмен информацией с украинского фронта, передачу и использование данных с поля боя, а также обмен опытом по применению немецких оборонных технологий.

15 декабря председатель комитета бундестага по иностранным делам Армин Лашет предупредил об опасности пункта мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине, который связан с выводом ВСУ из занимаемой части Донбасса.

Ранее в Германии прокомментировали отказ Украины от вступления в НАТО.