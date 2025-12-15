На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

СМИ сообщили о планах Германии увеличить число военных специалистов на Украине

Bild: Германия хочет расширить военное сотрудничество с Украиной
true
true
true
close
Global Look Press

Германия намерена расширить военное сотрудничество с Украиной и увеличить число военных специалистов в этой стране. Об этом пишет газета Bild.

Согласно документу, на который ссылаются журналисты, Германия планирует регулярно проводить консультации между военными ведомствами по вопросам вооружений, создать в Берлине координационное бюро украинской оборонной промышленности для укрепления связей между компаниями обеих стран, а также расширить присутствие немецкого бизнеса в сфере вооружений на Украине. Кроме того, планируется увеличить численность и расширить полномочия военного атташата при германской дипмиссии в Киеве, а также обеспечить постоянный обмен информацией о потребностях в различных видах оружия.

Как пишет Bild, власти Германии намерены совместно с европейскими партнерами создать своего рода альянс по закупкам оружия для Украины. Основная цель инициативы — интеграция украинской военной промышленности в европейский рынок вооружений. План также включает постоянный обмен информацией с украинского фронта, передачу и использование данных с поля боя, а также обмен опытом по применению немецких оборонных технологий.

15 декабря председатель комитета бундестага по иностранным делам Армин Лашет предупредил об опасности пункта мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине, который связан с выводом ВСУ из занимаемой части Донбасса.

Ранее в Германии прокомментировали отказ Украины от вступления в НАТО.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Фитнес-трекер может повышать тревожность. Как использовать его осознанно и не навредить психике
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами