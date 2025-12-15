Санчес: Испания выделила Украине €2 млрд в виде помощи, в том числе военной

Испания выделила Украине €2 млрд (186,3 млрд рублей) в виде помощи, в том числе военной. Об этом заявил председатель правительства королевства Педро Санчес, передает El Pais.

«Мы предоставили Украине более €2 млрд в виде помощи всех видов, включая военную помощь», — сказал политик.

До этого сообщалось, что Нидерланды выделят Украине еще €700 млн ($815 млн) на военную поддержку в первом квартале следующего года.

4 декабря сообщалось, что власти Австралии направят новый пакет военной помощи Украине на сумму 95 млн австралийских долларов (около $63 млн).

В середине ноября стало известно, что Дания выделит Украине 28-й пакет военной помощи, сумма которого составит $220 млн.

3 ноября министр обороны Италии Гуидо Крозетто объявил, что вскоре будет подготовлен 12-й пакет военной помощи Украине.

Ранее была названа сумма, которая потребуется Украине для закупки оружия в 2026 году.