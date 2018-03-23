RT показал видео с новейшим российским оружием

Презентация нового российского оружия во время послания президента Владимира Путина к Федеральному... Артем Сизов/«Газета.Ru и «Россия-24»/YouTube.com

RT опубликовал видео с новейшими разработанными в России системами вооружений «Кинжал», «Сармат» и «Авангард», а также беспилотным подводным аппаратом и ракетой с ядерной силовой установкой.

Названия новым видам оружия было выбрано путем голосования на сайте Минобороны России.

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Президент России в ходе послания Федеральному собранию представил новейшее российское вооружение, не имеющее аналогов.

Позднее канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент США Дональд Трамп выразили беспокойство по поводу нового стратегического оружия России.