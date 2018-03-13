Главы генштабов России и США обсудили ситуацию в Сирии

Начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов обсудил по телефону с председателем Комитета начальников штабов ВС США Джозефом Данфордом ситуацию в Сирии. Об этом сообщается на сайте Минобороны России.

«По инициативе российской стороны состоялся телефонный разговор начальника Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации — первого заместителя министра обороны Российской Федерации генерала армии Валерия Герасимова с председателем Комитета начальников штабов вооруженных сил США генералом Джозефом Данфордом», — говорится в сообщении.

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Как отмечается, были «обсуждены вопросы, связанные с ситуацией в Сирийской Арабской Республике, а также обстановка в Восточной Гуте».

В ведомстве также добавили, что Герасимов и Данфорд договорились продолжить двусторонние контакты.

Ранее начальник Генштаба ВС России генерал армии Валерий Герасимов рассказал, что в Восточной Гуте боевики готовят провокацию с инсценировкой применения химического оружия, которую американская сторона использует как повод для нанесения удара по Дамаску.