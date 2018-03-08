Генерал НАТО заявил об отставании от России в Арктике

Главнокомандующий силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапарротти заявил, что страны Альянса «отстают» от России в Арктике, передает РИА «Новости».

«Мы не поспеваем», — сказал Скапарротти.

Он отметил, что в ближайшее время Россия может взять контроль над Северным морским путем.

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«Их (России) заявленная цель — предоставить безопасность для экономического благополучия Арктики… Но если посмотреть, что они там устанавливают, то ясно, что у них будет возможность через какое то время, через два-три года контролировать Северный морской путь, если они этого захотят», — добавил генерал.

Ранее в НАТО объяснили расширение военного присутствия в Прибалтике.