Минобороны России: США создали заповедник для террористов в Сирии

Заместитель министра обороны России Александр Фомин считает, что США в районе населенного пункта Эт-Танф создали зону, в которой террористы могут производить перевооружение и подготовку. Об этом замминистра заявил в эфире телеканала Вести.Ru.

«Нас не может не беспокоить зона безопасности диаметром 55 километров в районе населенного пункта Эт-Танф. Это на границе с Ираком в западной части Сирии, где, по сути, создан заповедник для террористов. Здесь они перевооружаются, готовятся, осуществляют с этой площадки и вылазки соответствующие. Все это под руководством сил специальных операций и других подразделений США», — сказал Фомин.

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Также замминистра отметил, что Соединенные штаты не пропускают гуманитарные конвои в сирийский лагерь беженцев Рукбан, из-за чего в данном регионе сложилась напряженная гуманитарная ситуация.

Ранее Фомин заявлял, что США намерены развернуть 400 ракет системы ПРО у границ России.